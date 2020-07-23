Арестант, избитый палкой по ягодицам в Крестах, готовится к роли потерпевшего в суде
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об избиении арестанта, который отказался заплатить 20 тысяч рублей на нужды сокамерников в Крестах. Деньги из него «выбивали» ударами черенка от лопаты по ягодицам.
О передаче дела в суд 23 июля сообщает городская прокуратура. По версии следствия, трое обвиняемых лупили палкой потерпевшего, требуя от него 20 тысяч, но получили только три. Опасаясь за свою жизнь, сосед по камере позвонил матери и передал ей данные банковского счета. Наказание за несговорчивость обвиняемые сняли на видео, примерно через месяц оно попало в сеть и стало поводом для проверки Следственным комитетом. Несколько сотрудников Крестов были уволены, а непосредственные участники событий получили новый состав.
После огласки обвиняемых рассадили по разным камерам, потерпевший же избавился от соседства практически сразу после того, как подвергся избиению.
Один из фигурантов вскоре после описанных событий был приговорен к полутора годам колонии за кражу ВАЗа, к сроку ему добавили не отбытое за предыдущие прегрешения, всего вышло 3 года и 8 месяцев. На его счету угоны, разбой, покушение на убийство и наркотическая статья, в изоляторах и колониях он с редкими перерывами минимум с 2014 года.
Сам же потерпевший тоже уже получил свое. За сбыт запрещенных веществ он приговорен к восьми годам.