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23.07.2020 17:25
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Смольный: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается

Комитет по здравоохранению Петербурга констатирует, что ежедневный прирост новых случаев COVID-19 теперь не превышает 190 человек.

«В последние дни ежедневно в Петербурге выявляют не больше 180–190 случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения заболеваемости сокращаются», — сообщает 23 июля комздрав.

Городские власти указывают, что «своевременно были приняты необходимые меры», которые помогли предотвратить распространение коронавируса, обеспечить резерв коек и начать поэтапно снимать ограничения.

Отметим, что, по данным федерального оперштаба, количество регистрируемых случаев в сутки упало ниже 190 21 июля, после чего начало снижаться. Сегодня, 23 июля, в Петербурге сообщили о выявлении 184 заболевших.

Общее число заразившихся коронавирусом в Петербурге перевалило за 30 тысяч.

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Комментарии (2)

Vurgagain
Конечно ! Парад же в честь ВМФ скоро
262190471
Перевалило за 0,5% жителей?!!! Заболел один из двухсот?!!! Это пандемия!!! Это сильнейшая эпидемия!!!
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