Смольный: Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снижается

Городские власти указывают, что «своевременно были приняты необходимые меры», которые помогли предотвратить распространение коронавируса, обеспечить резерв коек и начать поэтапно снимать ограничения.

«В последние дни ежедневно в Петербурге выявляют не больше 180–190 случаев заражения коронавирусом. Темпы распространения заболеваемости сокращаются», — сообщает 23 июля комздрав.

Комитет по здравоохранению Петербурга констатирует, что ежедневный прирост новых случаев COVID-19 теперь не превышает 190 человек.

Отметим, что, по данным федерального оперштаба, количество регистрируемых случаев в сутки упало ниже 190 21 июля, после чего начало снижаться. Сегодня, 23 июля, в Петербурге сообщили о выявлении 184 заболевших.



Общее число заразившихся коронавирусом в Петербурге перевалило за 30 тысяч.

