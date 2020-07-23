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23.07.2020 21:27
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Tesla обвинила своего «убийцу» в краже коммерческих тайн

Компания Tesla подала в суд на стартап Rivian, обвинив его в переманивании сотрудников и краже коммерческой тайны.

Как пишет 23 июля Bloomberg, Rivian нанял 178 бывших сотрудников Tesla, 70 из них – непосредственно после работы в Tesla. По утверждению автогиганта, четыре человека имели доступ к конфиденциальной информации и раскрыли её новому работодателю, ещё двое под подозрением.

Rivian отрицает обвинения. Как отмечают в компании, новые сотрудники обязуются «не внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в системы Rivian».

Американский стартап Rivian называют конкурентом Tesla (а иногда и «убийцей») в области инновационных технологий. Среди его инвесторов – Ford Motor Company, T. Rowe Price Associates, BlackRock и Amazon. Компания основана в 2009 году, а стала известна в конце 2018 года, когда показала свою первую разработку – электропикап RT1 (который делает разворот на 360 градусов на месте). Затем последовал семиместный внедорожник RS1. За 11 лет штат Rivian разросся до 2400 человек, они работают на предприятиях в штатах Иллинойс, Мичиган и Калифорния, в Канаде и Великобритании. в 2019 году Amazon заказал компании 100 000 грузовиков. В 2021 году она намерена начать производство электрокаров.

Что касается Tesla, общий капитал бренда сейчас оценивается примерно на 300 млрд долларов. Это выше, чем любой другой автопроизводитель мира, - фактически Tesla стоит дороже Toyota, Volkswagen и Hyundai вместе взятых. Глава компании Илон Маск стал пятым в списке богатейших людей планеты.

Сегодня же стало известно, что Tesla собирается строить второй сборочный завод в США – в штате Техас. Там будут собирать электропикапы Cybertruck и прицепы для него, электрокары Model 3 и Model Y для потребителей из восточной части страны.

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Комментарии (1)

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Кадры решают всё! (С) А Илон, как и многие, ими не дорожит
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