Владимир Путин присвоил воинское звание главе Чечни, а глава Росгвардии Виктор Золотов принял его в свои ряды. Кадыров ушел из МВД, но остался генерал-майором.



Как сам Кадыров написал на своей странице «ВКонтакте» 23 июля, президент лично ему позвонил и зачитал приказ о присвоении воинского звания генерал-майор. «Также выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ РФ, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову, за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию», - добавил чеченский лидер и заодно обьяснил, где было сделано фото с пулеметами в руках Кадырова (авторская орфография и пунктуация сохранены. - Прим. Ред.).