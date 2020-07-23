Владимир Путин присвоил воинское звание главе Чечни, а глава Росгвардии Виктор Золотов принял его в свои ряды. Кадыров ушел из МВД, но остался генерал-майором.
Как сам Кадыров написал на своей странице «ВКонтакте» 23 июля, президент лично ему позвонил и зачитал приказ о присвоении воинского звания генерал-майор. «Также выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ РФ, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову, за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию», - добавил чеченский лидер и заодно обьяснил, где было сделано фото с пулеметами в руках Кадырова (авторская орфография и пунктуация сохранены. - Прим. Ред.).
Как сообщалось ранее, кадр послужил иллюстрацией реакции чеченского лидера на заявление Госдепа США о санкциях в его отношении. На фото Кадыров позировал в оружейной комнате, что вызвало вопросы о законности его хранения. «Это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия. Если интерес к этой фотографии остается, то она запечатлена именно в момент одной из таких проверок», - объяснился глава ЧР. И добавил: «Оружие законное, специалисты - самые лучшие пехотинцы. Нет ни одной живой силы, которая эффективнее пехоты. Именно она - царица полей».
Генерал-майором милиции, а затем и полиции, Кадыров является уже больше десяти лет, с 2009 года. Судя по биографии главы республики на сайте МВД РФ, в структурах министерства он трудился до 2004 года, позже был помощником министра внутренних дел в республике.