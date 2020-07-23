Главный неонатолог Минздрава рассказал о случаях повторного заражения коронавирусом детей в Петербурге

«Мы столкнулись с редкими ситуациями, что часть детей к нам поступили повторно, то есть у детей были повторные заражения. Это чрезвычайная редкость, но тем не менее такое было», — поделился он опытом на пресс-конференции в ТАСС.

В Петербурге зафиксированы повторные случаи заражения детей новой короанвирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщил главный внештатный неонатолог Минздрава РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов.

Главный внештатный неонатолог Минздрава уточнил, что в практике его вуза были единичные случаи. По словам Иванова, самому маленькому поступившему к ним пациенту с COVID-19 было всего 12 дней, что стало «в определенной степени неожиданностью» для врачей.

Эксперт отметил, что малыши имели серьёзные патологии и опухоли, после лечения от коронавируса в педиатрическом университете их отправляли в больницы, в которых их наблюдали до инфицирования.

Иванов рассказал, что дети после ковида восстанавливаются легче взрослых, но у ребёнка может развиться бронхолегочная дисплазия.

В России, по данным на 23 июля, коронавирус диагностирован у 795 038 человек, 580 330 вылечились, 12 892 погибли.