Аналитики «СберИндекса» считают, что россияне уже потратили около 80% государственных выплат, назначенных во время пандемии коронавируса. Как следует из исследования, опубликованного 23 июля на сайте «Сбербанка», дальше расходы станут меньше.



Согласно исследованию «СберИндекса», уже третью неделю подряд расходы россиян держатся на уровне максимальных значений с начала пандемии. С 13 по 19 июля они лишь на 0,2% отставали от аналогичного периода 2019 года.



По сравнению с прошлым годом, россияне потратили больше денег на строительство и ремонт: спрос на товары вырос на 3,4%, а на сервисы бригад – на 8,2%. Также выросли траты потребителей на компьютерные игры и антивирусные софты – на 83,2%.

