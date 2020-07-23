В России отзывают 20-летние Volkswagen Passat. Для них разработают новые компоненты — старые уже не выпускают

Как сообщает 23 июля пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 8 автомобилей Volkswagen Passat B5, выпущенных с 1998-го по 1999 год. На некоторых машинах этой модели, с деревянной отделкой обода рулевого колеса и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata, в случае ДТП удерживающая система может «сработать не с максимальной эффективностью», что «снизит защитное действие».

ООО «Фольксваген Груп Рус» объявило в России необычную отзывную кампанию. Под нее попали автомобили в возрасте 21–22 лет с печально известными подушками безопасности фирмы Takata. Причем из-за возраста некоторые компоненты для замены придется разработать заново.

Однако, поскольку автомобилям уже больше 20 лет, оригинальные детали для них уже недоступны. Поэтому сейчас ведется разработка новых компонентов подушки безопасности с использованием другого рабочего вещества.

Владельцам попавших под отзыв автомобилей необходимо связаться с ближайшим дилерским центром, чтобы согласовать время визита. Перечень VIN-кодов этих машин опубликован на сайте Росстандарта.

После того, как соответствующие компоненты подушек будут разработаны, все попавшие под отзыв «Пассаты» модернизируют. Работы выполнят бесплатно для владельцев.

Японская компания Takata была одним из ведущих производителей подушек безопасности в мире, ее продукцией были оборудованы автомобили более чем тридцати крупнейших мировых автопроизводителей. В 2013 году в подушках компании обнаружили серьезные дефекты. Они могут взорваться при срабатывании, разбрасывая при этом металлические осколки компонентов. По данным австралийского правительства, из-за них погибли несколько десятков человек по всему миру и сотни — пострадали. Были отозваны миллионы автомобилей, и отзывы продолжаются до сих пор.