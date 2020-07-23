Взявшим в заложники полицейского «полтавским террористом» оказался ранее судимый боец АТО. Силовики готовятся брать его в лесу

Замглавы МВД Украины раскрыл личность Романа Скрипника, который захватил в заложники полковника полиции Виталия Шияна в Полтаве.



«Лицом, которое удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.», — написал 23 июля Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина ранее был судим за производство или хранение наркотиков, кражу и мошенничество.

Издание «Страна.ua» изучило социальные сети Скрипника и сделало вывод, что он служил в 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Кроме того, он якобы мог лежать в психбольнице с шизофренией.