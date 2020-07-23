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23.07.2020 16:44
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Взявшим в заложники полицейского «полтавским террористом» оказался ранее судимый боец АТО. Силовики готовятся брать его в лесу

Замглавы МВД Украины раскрыл личность Романа Скрипника, который захватил в заложники полковника полиции Виталия Шияна в Полтаве.

«Лицом, которое удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Скрипник Роман Николаевич, 14.02.1988 г.р.», — написал 23 июля Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По его словам, мужчина ранее был судим за производство или хранение наркотиков, кражу и мошенничество.

Издание «Страна.ua» изучило социальные сети Скрипника и сделало вывод, что он служил в 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригаде. Кроме того, он якобы мог лежать в психбольнице с шизофренией.

Утром 23 июля при попытке задержания Скрипник взял в заложники полицейского, угрожая гранатой. Он согласился обменять заложника на полковника полиции Виталия Шияна и автомобиль. После этого «полтавский террорист» поехал в Киев. В 14:30 Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе.

Одним из его требований было «не сажать его снова в тюрьму». Губернатор Полтавской администрации Олег Синегубов в эфире телеканала «Наш» заявил, что это невозможно. Он призвал готовиться к «силовому сценарию решения этого конфликта».

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