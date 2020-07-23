Из-за публикации про Вяземский интернат к живущей в Петербурге девушке пришли с обыском. По смоленской прописке

Об обысках в Смоленской области Яна Ходаревская рассказала МБХ-Медиа . Речь идет о публикации про дом престарелых, 12 апреля про вспышку коронавируса там рассказали журналисты РИА Новости. Развивая историю, корреспонденты МБХ нашли человека, у которого там жила родственница, он рассказал про смерти в интернате. В вышедшей публикации не сообщалось, что причиной послужил коронавирус, а вскоре посты и вовсе были удалены.

Маму корреспондента МБХ-Медиа увезли на допрос как свидетеля после публикации в соцсетях уже удаленных материалов про зараженных в Вяземском доме-интернате для престарелых. Оперативники 23 июля пришли искать ее по прописке, но нашли только бабушку с дедушкой и приехавшую на помощь маму.

Тем не менее домой к родственникам живущей в Петербурге девушки приехали оперативники, походили по квартире, но изымать там оказалось нечего. Тогда на допрос в качестве свидетеля увезли мать девушки.

Как Ходаревская рассказала «Фонтанке», ее уже отпустили, на вопросы она не отвечала, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против родственников. «Спрашивали про мои интересы, где живу, как часто бываю дома. Прозвучала фраза, что если она не скажет, где я, то подадут в розыск. Но не думаю, что это было сказано всерьез», — добавила девушка и отметила, что со слов матери ей известно, что у нее по делу также статус свидетеля.

Статья в Уголовном кодексе о коронавирусных фейках была включена 1 апреля 2020 года. Первое дело возбудили в Петербурге, в нем также было три свидетеля и ни одного подозреваемого.