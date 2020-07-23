Омбудсмен: Прокуратура обжалует приговор историку Дмитриеву, чтобы добавить в него здравый смысл

Об этом 23 июля сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев по итогам общения со стороной обвинения. По его словам, надзор смущён гуманностью судьи, который оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Не нашёл понимания и срок за насильственные действия в 3,5 года колонии при нижней планке в 12 лет по части 4 статьи 132 УК.

«Ниже нижнего — это приговор, который не соответствует никакому здравому смыслу», — приводит слова омбудсмена «Интерфакс».

Сам Сараев после приговора также остался в сомнениях. Его озадачила позиция адвоката, который сразу после оглашения не анонсировал апелляцию, а заявил, что сначала обсудит этот вопрос с подзащитным. При этом Дмитриев, с его слов, воспринял решение судьи «положительно».

«И эта позиция для меня является показательной: что на самом деле адвокат Дмитриева не уверен до конца в невиновности своего подзащитного. Раз они поколебались сразу заявить, что будут подавать на апелляцию», — заявляет омбудсмен.

Уголовное преследование историка-краеведа, исследователя сталинских репрессий Дмитриева тянется с 2016 года и началось с анонимного доноса. После этого на его компьютере нашли больше сотни фотографий приёмной дочери. В дело включили девять снимков, на которых девочка запечатлена в возрасте трёх, пяти и шести лет. Дмитриев утверждает, что сфотографировал дочь раздетой для контроля её здоровья.