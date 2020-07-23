Омбудсмен: Прокуратура обжалует приговор историку Дмитриеву, чтобы добавить в него здравый смысл
Представитель гособвинения готовит апелляционное представление на приговор руководителю карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву. 3,5 года колонии по статьям о педофилии кажутся прокуратуре издёвкой.
Об этом 23 июля сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев по итогам общения со стороной обвинения. По его словам, надзор смущён гуманностью судьи, который оправдал Дмитриева по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Не нашёл понимания и срок за насильственные действия в 3,5 года колонии при нижней планке в 12 лет по части 4 статьи 132 УК.
«Ниже нижнего — это приговор, который не соответствует никакому здравому смыслу», — приводит слова омбудсмена «Интерфакс».
Сам Сараев после приговора также остался в сомнениях. Его озадачила позиция адвоката, который сразу после оглашения не анонсировал апелляцию, а заявил, что сначала обсудит этот вопрос с подзащитным. При этом Дмитриев, с его слов, воспринял решение судьи «положительно».
«И эта позиция для меня является показательной: что на самом деле адвокат Дмитриева не уверен до конца в невиновности своего подзащитного. Раз они поколебались сразу заявить, что будут подавать на апелляцию», — заявляет омбудсмен.
Уголовное преследование историка-краеведа, исследователя сталинских репрессий Дмитриева тянется с 2016 года и началось с анонимного доноса. После этого на его компьютере нашли больше сотни фотографий приёмной дочери. В дело включили девять снимков, на которых девочка запечатлена в возрасте трёх, пяти и шести лет. Дмитриев утверждает, что сфотографировал дочь раздетой для контроля её здоровья.
В 2018 году прокуратура запросила историку девять лет строгого режима, однако суд вынес оправдательный приговор. Через три месяца Дмитриева снова арестовали по более тяжкому обвинению. Теперь обвинение попросило назначить 15 лет колонии.