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23.07.2020 15:00
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В Кудрово к 1 сентября откроют новый детский сад, а зимой достроят еще один

В Кудрово готовится принять воспитанников новый детский сад на Областной улице. Как сообщают в компании «Отделстрой», здание ввели в эксплуатацию в мае этого года и уже передали на баланс Всеволожского района Ленобласти. Сейчас идет комплектование групп и выдача направлений.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 150 мест, откроется с 1 сентября 2020 года. Здание уже полностью укомплектовано мебелью, оборудованием для спортивных и музыкальных занятий, а стены украшены картинами с мультипликационными героями.

Это будет третий действующий детский сад на территории микрорайона «Новый Оккервиль». Кроме него здесь к концу 2020 года должен появиться еще один детсад на 295 мест, который строится по федеральной программе «Стимул».

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