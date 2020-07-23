В Кудрово к 1 сентября откроют новый детский сад, а зимой достроят еще один

В Кудрово готовится принять воспитанников новый детский сад на Областной улице. Как сообщают в компании «Отделстрой», здание ввели в эксплуатацию в мае этого года и уже передали на баланс Всеволожского района Ленобласти. Сейчас идет комплектование групп и выдача направлений.

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 150 мест, откроется с 1 сентября 2020 года. Здание уже полностью укомплектовано мебелью, оборудованием для спортивных и музыкальных занятий, а стены украшены картинами с мультипликационными героями.