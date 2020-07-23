Фото с места прорыва в соцсетях опубликовали очевидцы, отметив, что парковка расположена рядом с домом 40 по улице Бутлерова. Как сообщили в ГУП «ТЭК», в чью зону обслуживания входит лопнувшая труба, заявка поступила в 14.40, на место приехали аварийная бригада и представители страховой компании, чтобы оценить и возместить ущерб владельцам автомобилей, если он был причинен. На абонентах авария не сказалась.

Прорыв трубы с горячей водой заставил понервничать автомобилистов в Калининском районе Петербурга 23 июля. В лужу размером в тысячу квадратных метров попали шесть машин.

Собеседник «Фонтанки» в МЧС добавил, что площадь разлива заняла около тысячи «квадратов», а угроза провалиться под землю была для шести автомобилей.



По словам очевидцев, парковку пытаются закрыть минимум с зимы, якобы место «выкупили под строительство бассейна с фитнесом». Другие добавляют, что прямо у поворота на парковку висит табличка, с которой горожан призывают там не парковаться.



Про стройку и парковку «Фонтанка» писала в 2018 году. Тогда еще губернатор Георгий Полтавченко просил уложиться в два года, то есть по заявлениям Смольного спортивный центр площадью 8,5 тысячи квадратных метров уже должен быть возведен. Стоимость строительства стадиона оценивалась в 98 млн рублей.

