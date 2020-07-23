Страшное ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола» в Карелии: перевернулся автомобиль с петербургскими номерами.

Как сообщает 23 июля республиканская Госавтоинспекция в своём паблике «ВКонтакте», накануне около 14:30 на 294-м километре автодороги «Кола» Санкт-Петербург — Мурманск (Олонецкий район) 63-летний житель Ленинградской области за рулём китайского седана FAW V5 допустил съезд с дороги. Машина опрокинулась.

Травмы получили 15-летний подросток и 8-летний мальчик, 9-летняя девочка скончалась на месте ДТП. Все пострадавшие и погибшая девочка — жители Ленинградской области, отмечается в сообщении ГИБДД. На фотографиях пожарной охраны Олонецкого района из паблика «ВКонтакте» видно, что госномера на машине петербургские.