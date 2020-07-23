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23.07.2020 15:53
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На «Коле» занесло и опрокинуло седан FAW: погибла 9-летняя девочка, мальчики ранены

Страшное ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола» в Карелии: перевернулся автомобиль с петербургскими номерами.

Как сообщает 23 июля республиканская Госавтоинспекция в своём паблике «ВКонтакте», накануне около 14:30 на 294-м километре автодороги «Кола» Санкт-Петербург — Мурманск (Олонецкий район) 63-летний житель Ленинградской области за рулём китайского седана FAW V5 допустил съезд с дороги. Машина опрокинулась.

Травмы получили 15-летний подросток и 8-летний мальчик, 9-летняя девочка скончалась на месте ДТП. Все пострадавшие и погибшая девочка — жители Ленинградской области, отмечается в сообщении ГИБДД. На фотографиях пожарной охраны Олонецкого района из паблика «ВКонтакте» видно, что госномера на машине петербургские.

Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / vk.com
Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / vk.com
Фото: Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya
Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / vk.com
Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» / vk.com

По данным спасателей, асфальт на этом участке был мокрым, и предположительно машина ушла в занос.

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Комментарии (6)

262190471
Давайте разрешим ездить со скоростью 150 км/ч
Wuhan Proletarian
Какой, к черту, занос?
Асфальт ровный, луж нет - отвлекся старый и вильнул рулем.
Olen
Старый дурак. Неужели к 63-м годам нельзя ехать по трассе спокойно, тем более с тремя детьми в салоне. Да пусть хоть весь мир тебя обгонит, приедешь на 5 минут позже.
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