Бывший тренер «Зенита» и донецкого «Шахтера» Луческу возглавил киевское «Динамо»

Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером киевского «Динамо». Об этом в четверг, 23 июля, сообщили на официальном сайте украинской команды. Детали контракта, включая его срок, не уточняются.



Предыдущий тренерский штаб киевлян во главе с Алексеем Михайличенко был отправлен в отставку после окончания сезона, в котором «Динамо» выиграло Кубок Украины и стало обладателем серебряных медалей. Чемпионом стал донецкий «Шахтер».



Напомним, что Луческу 12 лет (2004–2016) работал в донецком «Шахтере» — главном конкуренте «Динамо». После ухода оттуда Луческу тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

