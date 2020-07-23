FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
70.79р81.59р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
23.07.2020 15:58
0
Печать

Бывший тренер «Зенита» и донецкого «Шахтера» Луческу возглавил киевское «Динамо»

Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером киевского «Динамо». Об этом в четверг, 23 июля, сообщили на официальном сайте украинской команды. Детали контракта, включая его срок, не уточняются.

Предыдущий тренерский штаб киевлян во главе с Алексеем Михайличенко был отправлен в отставку после окончания сезона, в котором «Динамо» выиграло Кубок Украины и стало обладателем серебряных медалей. Чемпионом стал донецкий «Шахтер».

Напомним, что Луческу 12 лет (2004–2016) работал в донецком «Шахтере» — главном конкуренте «Динамо». После ухода оттуда Луческу тренировал «Зенит» в сезоне-2016/17.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний