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23.07.2020 15:26
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МВД: Оставленные из-за коронавируса иностранцы стали чаще нарушать закон, в том числе в Петербурге

Воровство, повреждение имущества, массовые беспорядки и преимущественно на рабочих местах. Так стали чаще себя вести трудовые мигранты, которых домой не пустил COVID-19.

Об этом 23 июля пишет МВД РФ. Случаи нарушения общественного порядка иностранцами в июле участились в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях.

«В некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств», — добавили в ведомстве.

Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, хулиганстве, доследственная проверка проводится по статье о подделке документов. Всего на четыре региона — восемь под стражей, трое пока только задержаны, составлено 39 административных протоколов.

Министерство обратилось в дипмиссии с просьбой объяснить соотечественникам, что так вести себя нельзя.

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Комментарии (1)

Иван Вахрушев
То есть министерство расписалось в том, что Российский Закон иностранцам не указ и решит проблему только работа с диаспорой. Чудненько, товариди колокольцев, собянин, беглов и владимир владимирович, так держать!
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