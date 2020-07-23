МВД: Оставленные из-за коронавируса иностранцы стали чаще нарушать закон, в том числе в Петербурге
Воровство, повреждение имущества, массовые беспорядки и преимущественно на рабочих местах. Так стали чаще себя вести трудовые мигранты, которых домой не пустил COVID-19.
Об этом 23 июля пишет МВД РФ. Случаи нарушения общественного порядка иностранцами в июле участились в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях.
«В некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств», — добавили в ведомстве.
Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках, хулиганстве, доследственная проверка проводится по статье о подделке документов. Всего на четыре региона — восемь под стражей, трое пока только задержаны, составлено 39 административных протоколов.
Министерство обратилось в дипмиссии с просьбой объяснить соотечественникам, что так вести себя нельзя.