МВД: Оставленные из-за коронавируса иностранцы стали чаще нарушать закон, в том числе в Петербурге

Воровство, повреждение имущества, массовые беспорядки и преимущественно на рабочих местах. Так стали чаще себя вести трудовые мигранты, которых домой не пустил COVID-19.

Об этом 23 июля пишет МВД РФ. Случаи нарушения общественного порядка иностранцами в июле участились в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях.

«В некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств», — добавили в ведомстве.