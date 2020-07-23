Петербурженка получила срок за нападение на полицейского с пластиковой подставкой

Красногвардейский районный суд приговорил петербурженку, распустившую руки в отделе полиции. Авторитет органов власти она подрывала кулаками и пластиковым лотком для бумаг.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 июля, виновной в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти признана Мария Пшеничная. Под утро 15 июня её доставили в 66-й отдел полиции, где намеревались составить протокол за мелкое хулиганство.

У женщины таких планов не было, зато имелись стойкие признаки алкогольного опьянения и внезапная неприязнь к сотруднику взвода патрульно-постовой службы. Полицейский, как установлено, выдержал два удара кулаком по лицу и четыре по левой руке пластиковой подставкой для хранения бумаг.