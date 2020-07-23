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23.07.2020 15:20
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Петербурженка получила срок за нападение на полицейского с пластиковой подставкой

Красногвардейский районный суд приговорил петербурженку, распустившую руки в отделе полиции. Авторитет органов власти она подрывала кулаками и пластиковым лотком для бумаг.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 23 июля, виновной в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти признана Мария Пшеничная. Под утро 15 июня её доставили в 66-й отдел полиции, где намеревались составить протокол за мелкое хулиганство.

У женщины таких планов не было, зато имелись стойкие признаки алкогольного опьянения и внезапная неприязнь к сотруднику взвода патрульно-постовой службы. Полицейский, как установлено, выдержал два удара кулаком по лицу и четыре по левой руке пластиковой подставкой для хранения бумаг.

«Тем самым Пшеничная совершила применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, чем нарушила нормальную деятельность органов власти и подорвала их авторитет перед лицом общества», — ретранслирует пресс-служба.

Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением. Ей назначили два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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Комментарии (8)

260551481
Улыбнуло, авторитет у полицаев...
Djnyana
Хулиганка! )
dddmmm
"их авторитет"?

Смешно
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