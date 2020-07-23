Матвиенко предупредила о возможном уходе 5–7 сенаторов Совфеда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что после единого дня голосования, который состоится 13 сентября, сменятся 5 — 7 членов верхней палаты парламента.

О предварительных данных по уходу сенаторов она заявила 23 июля на пресс-конференции. «Но решение принимают, как вы знаете, губернатор и законодательное собрание, какие решения будут приняты, это надо спрашивать у них», — отметила Матвиенко (цитата по ТАСС).

По данным РБК, из Совета Федерации уйдут представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Марков, Александров и Клинцевич информацию о своём уходе подтвердили.