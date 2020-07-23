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23.07.2020 15:05
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Тепловоз снёс ВАЗ, не вовремя выехавший на переезд под Лугой

ГИБДД продолжает пополнять список серьёзных ночных и утренних аварий. Все четыре, о которых сообщалось сегодня, были на территории Ленинградской области. Общий итог четырёх ДТП — один погибший и семеро пострадавших.

23 июля около 2:50 в Лужском районе легковая машина подставилась под тепловоз. По предварительной информации УГИБДД по Петербургу и области, 25-летний мужчина на ВАЗ-2110 на запрещающий сигнал выехал на железнодорожный переезд на 130-м километре Витебской дистанции пути. В машину врезался тепловоз. Водитель «Лады» госпитализирован.

Уже после этой аварии случились три другие, о которых «Фонтанка» рассказывала ранее. Около 4:50 на КАД водитель «Мерседеса» потерял управление и улетел в отбойник. Затем врезались в деревья: «Субару» в 5 часов в Выборге и «Пежо» в 5:25 во Всеволожском районе. Позже появились фотографии с мест этих аварий.

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