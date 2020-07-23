Тепловоз снёс ВАЗ, не вовремя выехавший на переезд под Лугой

ГИБДД продолжает пополнять список серьёзных ночных и утренних аварий. Все четыре, о которых сообщалось сегодня, были на территории Ленинградской области. Общий итог четырёх ДТП — один погибший и семеро пострадавших.

23 июля около 2:50 в Лужском районе легковая машина подставилась под тепловоз. По предварительной информации УГИБДД по Петербургу и области, 25-летний мужчина на ВАЗ-2110 на запрещающий сигнал выехал на железнодорожный переезд на 130-м километре Витебской дистанции пути. В машину врезался тепловоз. Водитель «Лады» госпитализирован.