Тепловоз снёс ВАЗ, не вовремя выехавший на переезд под Лугой
ГИБДД продолжает пополнять список серьёзных ночных и утренних аварий. Все четыре, о которых сообщалось сегодня, были на территории Ленинградской области. Общий итог четырёх ДТП — один погибший и семеро пострадавших.
23 июля около 2:50 в Лужском районе легковая машина подставилась под тепловоз. По предварительной информации УГИБДД по Петербургу и области, 25-летний мужчина на ВАЗ-2110 на запрещающий сигнал выехал на железнодорожный переезд на 130-м километре Витебской дистанции пути. В машину врезался тепловоз. Водитель «Лады» госпитализирован.
Уже после этой аварии случились три другие, о которых «Фонтанка» рассказывала ранее. Около 4:50 на КАД водитель «Мерседеса» потерял управление и улетел в отбойник. Затем врезались в деревья: «Субару» в 5 часов в Выборге и «Пежо» в 5:25 во Всеволожском районе. Позже появились фотографии с мест этих аварий.