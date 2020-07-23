Подрядчик ФСО получил восемь лет колонии за хищения в резиденции Путина

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю генерального директора предприятия «Атэкс» Станиславу Кюнеру. Бизнесмена признали виновным в растрате денег, выделенных на благополучие президента.



Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, 23 июля Кюнера приговорили к 8 годам колонии и 1,5 млн рублей штрафа. Фигуранта взяли под стражу в зале суда — приговора он дожидался под залогом, пишет Bfm.ru.

По версии следствия, Кюнер входил в преступное сообщество, которое похитило порядка 1,5 млрд рублей при исполнении господрядов в резиденции Ново-Огарёво. Кюнеру вменили статьи 210 и 160 УК. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело слушалось в закрытом режиме из-за материалов с грифом «секретно».