FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
70.79р81.59р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
23.07.2020 13:56
0
Печать

Подрядчик ФСО получил восемь лет колонии за хищения в резиденции Путина

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю генерального директора предприятия «Атэкс» Станиславу Кюнеру. Бизнесмена признали виновным в растрате денег, выделенных на благополучие президента.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, 23 июля Кюнера приговорили к 8 годам колонии и 1,5 млн рублей штрафа. Фигуранта взяли под стражу в зале суда — приговора он дожидался под залогом, пишет Bfm.ru.

По версии следствия, Кюнер входил в преступное сообщество, которое похитило порядка 1,5 млрд рублей при исполнении господрядов в резиденции Ново-Огарёво. Кюнеру вменили статьи 210 и 160 УК. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело слушалось в закрытом режиме из-за материалов с грифом «секретно».

Дело о преступном сообществе, созданном якобы для систематического хищения денег на контрактах Федеральной службы охраны (ФСО), возбуждено в марте 2017 года. Среди его членов следствие видит в том числе петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, бывшего главу подведомственного ФСО «Атэкс» Андрея Каминова и генерал-лейтенанта ФСО Игоря Васильева, который написал научное пособие о грамотных тратах денег при госзакупках. Пока их дело слушалось, а Михальченко лечился от коронавируса, суд приговорил петербургского бизнесмена Александра Родионова. За климат президента он получил три года колонии, но наказание можно считать символическим — срок он отбыл в СИЗО.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний