Подрядчик ФСО получил восемь лет колонии за хищения в резиденции Путина
Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю генерального директора предприятия «Атэкс» Станиславу Кюнеру. Бизнесмена признали виновным в растрате денег, выделенных на благополучие президента.
Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, 23 июля Кюнера приговорили к 8 годам колонии и 1,5 млн рублей штрафа. Фигуранта взяли под стражу в зале суда — приговора он дожидался под залогом, пишет Bfm.ru.
По версии следствия, Кюнер входил в преступное сообщество, которое похитило порядка 1,5 млрд рублей при исполнении господрядов в резиденции Ново-Огарёво. Кюнеру вменили статьи 210 и 160 УК. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело слушалось в закрытом режиме из-за материалов с грифом «секретно».
Дело о преступном сообществе, созданном якобы для систематического хищения денег на контрактах Федеральной службы охраны (ФСО), возбуждено в марте 2017 года. Среди его членов следствие видит в том числе петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, бывшего главу подведомственного ФСО «Атэкс» Андрея Каминова и генерал-лейтенанта ФСО Игоря Васильева, который написал научное пособие о грамотных тратах денег при госзакупках. Пока их дело слушалось, а Михальченко лечился от коронавируса, суд приговорил петербургского бизнесмена Александра Родионова. За климат президента он получил три года колонии, но наказание можно считать символическим — срок он отбыл в СИЗО.