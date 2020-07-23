Уголовное дело об осквернении памятника в Бокситогорском районе возбуждено после того, как вандалы изуродовали легендарную «трехтонку», или «ЗИС-5», — одну из машин, которые в годы войны передвигались по Дороге жизни. Неизвестные разбили стёкла в кабине и помяли кузов. Об этом 23 июля пишет 47news со ссылкой на СУ СК по Ленобласти.



О выходке вандалов стало известно накануне вечером. В кабине грузовика оказались разбиты стекла, помяты двери и крыша. По данным пресс-службы областного правительства, совсем недавно сам автомобиль был заново покрашен, а территория вокруг благоустроена. На месте также работали представители музея «Дорога жизни». В ближайшее время планируют составить план ремонта и восстановить грузовик.

