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23.07.2020 13:35
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Вандалы разбили блокадную «трехтонку» в Бокситогорском районе. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело об осквернении памятника в Бокситогорском районе возбуждено после того, как вандалы изуродовали легендарную «трехтонку», или «ЗИС-5», — одну из машин, которые в годы войны передвигались по Дороге жизни. Неизвестные разбили стёкла в кабине и помяли кузов. Об этом 23 июля пишет 47news со ссылкой на СУ СК по Ленобласти.

О выходке вандалов стало известно накануне вечером. В кабине грузовика оказались разбиты стекла, помяты двери и крыша. По данным пресс-службы областного правительства, совсем недавно сам автомобиль был заново покрашен, а территория вокруг благоустроена. На месте также работали представители музея «Дорога жизни». В ближайшее время планируют составить план ремонта и восстановить грузовик.

Фото: СК Ленобласти
Фото: СК Ленобласти
Фото: СК Ленобласти
Фото: СК Ленобласти
Фото: СК Ленобласти

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Комментарии (2)

walker_5e4cd299a1c68
Понаехавшее в последнее время г.вно демонстрирует свое отношение к памятникам блокады и ВОВ.
Дмитрий Каратыгин
Вандалы подонки, но проверяйте пожалуйста свои тексты - легендарная полутора это ГАЗ -АА, а выпишите про ЗИС-5 "Захар" его грузоподъемность 3 тонны, то есть трехтонка.
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