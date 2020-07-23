Не прошло и недели, как полицейские вновь остановили известного своими акциями петербургского гонщика под ником Макс Борщ. Если его предыдущую «Субару» аннулируют, то сегодняшний «Мерседес» может повлиять на права ньюсмейкера.

По информации «Фонтанки», около 12:30 23 июля сотрудники ГИБДД остановили на проспекте Энгельса красный «Мерседес». У автомашины были выбелены госномера, что, как известно, делается для камер видеонаблюдения, неспособных различить такие знаки.

Фото: «Фонтанка.ру»

За рулем же вновь оказался 32-летний Максим Глухих, более известный медиапространству как Макс Борщ. Пять дней назад «Фонтанка» последний раз сообщала о его дорожных хлопотах. Тогда при осмотре его спортивной «Субару» сотрудники нашли неправомерные изменения в двигателе и салоне, отправив транспорт на штрафстоянку с последующим аннулированием в МРЭО.



На этот раз «Мерседес», принадлежащий супруге ньюсмейкера, не тронули, но протокол по номерам пойдет в суд, а нарушение предусматривает лишение водительского удостоверения.

У «Фонтанки» нет стопроцентных доказательств, но что-то подсказывает — инспекторы ГИБДД будто договорились между собой и буквально отслеживают пути Максима. Тем более один из наших собеседников в батальоне на вопрос журналиста, мол, долго ли еще это будет продолжаться, ответил честно: «Пока не станет пешеходом».