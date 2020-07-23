Вот где по-настоящему плохо: в Индии и Бангладеш коронавирус помогает наводнениям в «войне» с человеком
Около 10 миллионов человек пострадали и более 500 погибли от последствий муссонных дождей и вызванных ими наводнений в Восточной Индии и Бангладеш, сообщает 23 июля РИА Новости в своём телеграм-канале. Бедствие затронуло и Непал.
Дома разрушены, посевы затоплены. Миллионы людей могут оказаться в нищете. По данным РИА, на днях ООН заявила, что 27 странам, в том числе Бангладеш, угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса.
Наводнение началось, как это часто бывает, после майских муссонных дождей. В этом году, по оценке Красного Креста, бедствие гораздо более масштабное, поскольку оно совпало с пандемией COVID-19 и экономическим кризисом.
Наводнения охватили треть территории Бангладеш, около миллиона жителей страны оказались отрезаны от мира, пострадали 2,8 миллиона человек. В Индии ещё больше — 6,8 миллиона человек. В Непале миллионы людей стали беженцами.
When all the models and theories fail! One-third of Bangladesh is now currently under floodwater and around 3 million people are relying on aid! #disasterriskreduction #floods pic.twitter.com/SveSdI37pK— Bayes Ahmed (@bayes_ahmed) July 23, 2020
#Floods in #Bangladesh amidst #COVID19.— Raquib Rony (@raquibrony) July 23, 2020
Footage from #Gaibandha. Courtesy of Hossain Pradip, National Disaster Response Team (NDRT) Member of @BDRCS1.@IFRCAsiaPacific pic.twitter.com/hKkPUiqE7G
В индийском штате Бихар за последние пару дней из-за ударов молний погибли 18 человек, а за несколько недель — около 200 человек, пишут 23 июля СМИ.
Вчера президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с последствиями наводнения. В восьми штатах страны погибли не менее 470 человек, больше всего — в Западной Бенгалии и Ассаме, где из берегов вышла Брахмапутра. В Ассаме наводнение уничтожило около 3 тысяч деревень.
Это наводнение в Бангладеш может оказаться самым сильным с 1988 года, когда погибли около 500 человек и более 25 миллионов остались без крова, отмечает Times of India. По информации ООН, около 56 тысяч пострадавших уже размещены в правительственных приютах. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации недавно предоставил учреждениям ООН 5,2 миллиона долларов США, чтобы помочь семьям, которым грозит самый высокий риск.
The super heroes from #Bangladesh. For last 7 days they are reaching marooned families with much needed safe drinking💧. Thank you #volunteers! 🙏🏽❤@BDRCS1 with the support of @ifrc, mobilised more humanitarian assistance for the #floods affected people. pic.twitter.com/lozYUTMZpw— Raquib Rony (@raquibrony) July 22, 2020
При этом в Индии число заболевших коронавирусом перевалило за 1,2 миллиона человек. За сутки, по данным РИА Новости, оно выросло более чем на 45,7 тысячи. Умерли около 30 тысяч. Это только подтверждённые случаи. Индия — третья страна в мире по числу заболевших. В маленьком Бангладеш заразившихся — более 213 тысяч человек, плюс 2,7 тысячи за предыдущие сутки.