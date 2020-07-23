Вот где по-настоящему плохо: в Индии и Бангладеш коронавирус помогает наводнениям в «войне» с человеком

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Около 10 миллионов человек пострадали и более 500 погибли от последствий муссонных дождей и вызванных ими наводнений в Восточной Индии и Бангладеш, сообщает 23 июля РИА Новости в своём телеграм-канале. Бедствие затронуло и Непал. Дома разрушены, посевы затоплены. Миллионы людей могут оказаться в нищете. По данным РИА, на днях ООН заявила, что 27 странам, в том числе Бангладеш, угрожает продовольственный кризис, обусловленный пандемией коронавируса.

Наводнение началось, как это часто бывает, после майских муссонных дождей. В этом году, по оценке Красного Креста, бедствие гораздо более масштабное, поскольку оно совпало с пандемией COVID-19 и экономическим кризисом.

Наводнения охватили треть территории Бангладеш, около миллиона жителей страны оказались отрезаны от мира, пострадали 2,8 миллиона человек. В Индии ещё больше — 6,8 миллиона человек. В Непале миллионы людей стали беженцами.

When all the models and theories fail! One-third of Bangladesh is now currently under floodwater and around 3 million people are relying on aid! #disasterriskreduction #floods pic.twitter.com/SveSdI37pK — Bayes Ahmed (@bayes_ahmed) July 23, 2020

В индийском штате Бихар за последние пару дней из-за ударов молний погибли 18 человек, а за несколько недель — около 200 человек, пишут 23 июля СМИ. Вчера президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с последствиями наводнения. В восьми штатах страны погибли не менее 470 человек, больше всего — в Западной Бенгалии и Ассаме, где из берегов вышла Брахмапутра. В Ассаме наводнение уничтожило около 3 тысяч деревень.

Это наводнение в Бангладеш может оказаться самым сильным с 1988 года, когда погибли около 500 человек и более 25 миллионов остались без крова, отмечает Times of India. По информации ООН, около 56 тысяч пострадавших уже размещены в правительственных приютах. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации недавно предоставил учреждениям ООН 5,2 миллиона долларов США, чтобы помочь семьям, которым грозит самый высокий риск.

The super heroes from #Bangladesh. For last 7 days they are reaching marooned families with much needed safe drinking💧. Thank you #volunteers! 🙏🏽❤@BDRCS1 with the support of @ifrc, mobilised more humanitarian assistance for the #floods affected people. pic.twitter.com/lozYUTMZpw — Raquib Rony (@raquibrony) July 22, 2020