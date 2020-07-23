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23.07.2020 13:03
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«Его достижения не освобождают от уголовной ответственности». Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что у следствия есть «весомые доказательства» причастности Сергея Фургала к преступлениям.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — заявил 23 июля Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, следователи смогли собрать «весомые доказательства», включая результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-разыскной деятельности. Бастрыкин подчеркнул, что следователи понимали, «какой спрос будет у общества» к их работе.

«Решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов», — отметил глава СК, добавив, что подобные преступления «расследуются, как правило, достаточно долго».

Он особо подчеркнул, что расследуемые события «никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона». Быстрыкин заметил, что граждан, которые остались недовольны снятием главы региона, отчасти можно понять. «Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку.... Его достижения не освобождают от уголовной ответственности. Ему вменяется совершение особо тяжких преступлений против личности, совершенных много лет назад», — уверен глава СК.

Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс. Сам врио решил не общаться с митингующими, которые «кричат под окнами».

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Комментарии (4)

260551481
Было бы правильным вытащить из архива уголовное дело № 144128 и БЕЗПРИСТРАСТНО закончить следствие.
Печенеги и половцы
Перед законом все равны, вопрос времени, Бастрыкину это помнить, тоже бы не мешало
Владислав М
На Навального у них тоже были якобы "весомые" доказательства. Только вот в Европейском суде это всё оказалось полной чушью. Как можно после это верить заявлениям этих людей?
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