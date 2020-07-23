«Вирус не выбирает должности». Мишустин рассказал о «непростом процессе» лечения COVID-19

Премьер-министр России рассказал о перенесенном COVID-19, отметив, что выздоровление было «непростым».



«Вирус не выбирает должности. Он очень опасен. Пока не понятно, каким образом происходит заражение коронавирусом. Есть очень много вариантов. Я не знаю, каким образом я заразился», — заявил 23 июля Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24».



По его словам, у него наблюдалась высокая температура, а быстро выздороветь не удалось. Он описал лечение как «непростой процесс».



Мишустин отметил, что огромную роль в его выздоровлении играли врачи. Премьер признался, что до работы в налоговой хотел стать медиком.

