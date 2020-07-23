СМИ предрекают раздел стремительно подешевевшего бизнеса «Шоколадницы» между Поваренкиным и Колобовым

Владельцы ресторанной группы «Шоколадница» Александр Колобов и Симан Поваренкин могут поделить активы. Разделу будут подлежать сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», ArenaFoodsCatering и партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express. Аналитики оценивают группу в 5–7 млрд рублей.



О планах владельцев ГК «Шоколадница» по разделу активов 23 июля «Коммерсанту» сообщили источники на ресторанном рынке, которые уточнили, что делить бизнес бенефициары будут блоками.



Таким образом, один блок будет состоять из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и «Ваби Саби», другой — из франшизных точек KFC, Pizza Hut и Panda Expres. В третий блок войдет компания ArenaFoodsCatering, которая известна тем, что была основным организатором питания на стадионах во время ЧМ-2018.

