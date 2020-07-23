СМИ предрекают раздел стремительно подешевевшего бизнеса «Шоколадницы» между Поваренкиным и Колобовым
Владельцы ресторанной группы «Шоколадница» Александр Колобов и Симан Поваренкин могут поделить активы. Разделу будут подлежать сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», ArenaFoodsCatering и партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express. Аналитики оценивают группу в 5–7 млрд рублей.
О планах владельцев ГК «Шоколадница» по разделу активов 23 июля «Коммерсанту» сообщили источники на ресторанном рынке, которые уточнили, что делить бизнес бенефициары будут блоками.
Таким образом, один блок будет состоять из «Шоколадницы», «Кофе Хауза» и «Ваби Саби», другой — из франшизных точек KFC, Pizza Hut и Panda Expres. В третий блок войдет компания ArenaFoodsCatering, которая известна тем, что была основным организатором питания на стадионах во время ЧМ-2018.
«Фонтанка» связалась с Александром Колобовым, однако он отказался от комментариев по разделу группы.
Последняя оценка капитализации объединенных сетей «Шоколадница» и «Кофе Хауз» составляла около 7 млрд руб. Источники также отмечают, что с тех пор, как в бизнес вошел Поваренкин, ресторанная группа сильно подешевела, и покупка доли обошлась ему неоправданно дорого. В «Infoline-Аналитика» стоимость сетей «Шоколадница», «Кофе Хауз» и «Ваби Саби» по состоянию на февраль оценили в 4 млрд руб. А франшизные точки и и ArenaFoodsCatering в совокупности стоят порядка 1 млрд.
На сегодня в ГК «Шоколадница» входит свыше 200 ресторанов, выручка группы по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей без учета НДС. Эксперты отмечают, что планы раздела собственники обсуждают не впервые, однако пандемия катализировала процесс переговоров. По мнению аналитиков, от раздела активов сеть может потерять до половины всех своих заведений.