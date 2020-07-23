Водитель из Латвии попал под административное дело за лукавство на таможне. Он вёз марки, ордена, монеты и немного Гитлера
Псковские таможенники на два центнера облегчили грузовик, следовавший из Латвии в Россию. В качестве сувениров водитель вёз тысячи монет, десяток альбомов с марками и автобиографическую книгу Адольфа Гитлера.
Как сообщает пресс-служба Псковской таможни 23 июля, грузовик не прошёл таможенный пост МАПП Бурачки на российско-латвийской границе. После того, как водитель показал документы с пометкой «сборный груз», машину просветили в инспекционно-досмотровом комплексе.
Из грузового отсека вынули 200 кг разнообразия: от баллонов с очистителем, канистр со щелочным раствором и полутора десятков автомобильных номеров до багажа коллекционера. В список изъятого попали 60 альбомов с марками, четыре альбома с 72 медалями, пара папок на почти 400 бумажных купюр, а также кейс, в котором насчитали более 4 тысяч монет. Также среди багажа нашёлся прибор беспроводного канала связи и книга Адольфа Гитлера на русском.
В отношении перевозчика-коллекционера составлен протокол по статье о незаконном перемещении товаров через границу Таможенного союза (16.1 КоАП).