Псковские таможенники на два центнера облегчили грузовик, следовавший из Латвии в Россию. В качестве сувениров водитель вёз тысячи монет, десяток альбомов с марками и автобиографическую книгу Адольфа Гитлера.



Как сообщает пресс-служба Псковской таможни 23 июля, грузовик не прошёл таможенный пост МАПП Бурачки на российско-латвийской границе. После того, как водитель показал документы с пометкой «сборный груз», машину просветили в инспекционно-досмотровом комплексе.