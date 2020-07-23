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23.07.2020 12:08
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В свежую летальную статистику Петербурга попали смерти за два месяца, большинство — июльские

Коронавирусную летальную отчётность 23 июля пополнили 19 умерших, которые скончались в июне и июле. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Как уточняют в ведомстве, за последние сутки подтверждено 5 смертельных случаев за июнь и 14, которые произошли в июле. В каждом из них основным заболеванием, которое привело к гибели, признана двусторонняя пневмония и COVID-19. Его осложнили хронические проблемы со здоровьем: кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, обструктивная болезнь легких, ишемия мозга, онкология.

Из 19 умерших семеро — мужчины в возрасте от 47 лет до 91 года. Остальные 12 женщины, самой младшей было 73 года, старшей — 94.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Вот и всё, что вам нужно знать о статистике от Беглова.
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