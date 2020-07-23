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23.07.2020 12:05
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На Украине мужчина взял полицейского в заложники и угрожал гранатой. На обмен пошел начальник уголовного розыска

Замглавы МВД Украины рассказал 23 июля, что в Полтаве на улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины взял в заложники полицейского.

«В Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. За руку он держал сотрудника полиции», — написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Чуть позже замглавы МВД уточнил, что с мужчиной начали вести переговоры, и тот согласился на замену заложника.

«Злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции [Виталия] Шияна», — уточнил Геращенко, добавив, что подозреваемому предоставили автомобиль «Богдан».

Полиция пытается уговорить мужчину сдаться и «не наносить вреда ни себе, ни окружающим».

На этой неделе на Украине случай взятия людей в заложники произошел также и в городе Луцке. Там мужчина захватил автобус и выдвинул президенту странное требование.

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Комментарии (3)

Mash
«В» Украине, а не «НА»... грамотеи первого курса литературного ПТУ...

предлог "на" используется применительно к определённым географическим объектам. Но - не к странам. А, например, к островам, полуостровам, озёрам или горам.
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