На Украине мужчина взял полицейского в заложники и угрожал гранатой. На обмен пошел начальник уголовного розыска

«В Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. За руку он держал сотрудника полиции», — написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook .

Замглавы МВД Украины рассказал 23 июля, что в Полтаве на улице Остапа Вишни подозреваемый в угоне машины взял в заложники полицейского.

Чуть позже замглавы МВД уточнил, что с мужчиной начали вести переговоры, и тот согласился на замену заложника.

«Злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции [Виталия] Шияна», — уточнил Геращенко, добавив, что подозреваемому предоставили автомобиль «Богдан».

Полиция пытается уговорить мужчину сдаться и «не наносить вреда ни себе, ни окружающим».

На этой неделе на Украине случай взятия людей в заложники произошел также и в городе Луцке. Там мужчина захватил автобус и выдвинул президенту странное требование.