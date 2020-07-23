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23.07.2020 12:20
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«Покупай у своих» выходит из карантина. «Фонтанка» приглашает малый и средний бизнес Петербурга на бесплатную конференцию

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Покупай у своих» приглашает руководителей предприятий малого бизнеса принять участие во второй онлайн-конференции «Покупай у своих».«Лекарство от коронавируса» в ZOOM, которая состоится 28 июля в 12:00.

Участие и выступление на конференции — бесплатны. На встрече планируется обсудить, как изменился бизнес за время простоя, новые направления, решение споров, банкротство и другие актуальные темы.

1. Как изменился бизнес за время вынужденного простоя?

2. Закрытие торговых точек или переезд? Как изменится предложение на рынке недвижимости?

3. Стоит ли развивать новые направления, товары и услуги?

4. Как решить кадровые вопросы: сокращение или сохранение штата, мотивация персонала, дистанционная работа и сокращение фонда оплаты труда?

5. Банкротство: работает ли мораторий, как избежать и как правильно пройти процедуру?

6. Решение споров: как не довести дело до суда или выиграть, если до него все же дойдет?

7. Долги и кредиты: как вернуться с кредитных каникул и разобраться с долговой нагрузкой?

8. Как выполнить все требования для работы в новых условиях?

9. Как вернуть старых клиентов и привлечь новых?

Желающим выступить с докладом или просто послушать необходимо отправить заявку в свободной форме на адрес usvoih@fontanka.ru.

В июне участники проекта «Покупай у своих» уже собирались на онлайн-конференции. По итогам этой встречи «Фонтанка» публиковала подробный отчет.

В специальном сюжете на Fontanka.ru собираются истории городских предпринимателей, объединенных желанием работать, несмотря на коронавирусные ограничения, и помогать петербуржцам получать самые качественные и востребованные услуги с серьезными скидками.

© Фонтанка.Ру

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