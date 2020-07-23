«Покупай у своих» выходит из карантина. «Фонтанка» приглашает малый и средний бизнес Петербурга на бесплатную конференцию

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Покупай у своих» приглашает руководителей предприятий малого бизнеса принять участие во второй онлайн-конференции «Покупай у своих».«Лекарство от коронавируса» в ZOOM, которая состоится 28 июля в 12:00.



Участие и выступление на конференции — бесплатны. На встрече планируется обсудить, как изменился бизнес за время простоя, новые направления, решение споров, банкротство и другие актуальные темы.



1. Как изменился бизнес за время вынужденного простоя?

