«Зенит» не продаст Азмуна, пока тот не подорожает

Петербургский футбольный клуб «Зенит» пока не планирует продавать нападающего Сердара Азмуна. Как сообщил в четверг, 23 июля, генеральный директор команды Александр Медведев в интервью ТАСС, сине-бело-голубые рассчитывают, что трансферная стоимость 25-летнего футболиста еще вырастет.
«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка. Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам», — подчеркнул Медведев.
Сердар Азмун перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в феврале 2019 года за 12 млн евро. В сезоне 2019/20 футболист забил 21 гол и сделал 10 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. В чемпионате России с 17 голами он стал лучшим бомбардиром наравне с другим нападающим «Зенита» — Артемом Дзюбой (по 17 голов). Контракт Азмуна действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 14,5 миллиона евро. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Азмуну со стороны ведущих европейских клубов. Особенно сильно его хотят видеть в Италии.