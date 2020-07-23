«Зенит» не продаст Азмуна, пока тот не подорожает

Петербургский футбольный клуб «Зенит» пока не планирует продавать нападающего Сердара Азмуна. Как сообщил в четверг, 23 июля, генеральный директор команды Александр Медведев в интервью ТАСС, сине-бело-голубые рассчитывают, что трансферная стоимость 25-летнего футболиста еще вырастет.



«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка. Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам», — подчеркнул Медведев.