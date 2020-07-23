В благоустройстве Курортного района спрятался картель на 150 млн. С ним ознакомят и полицию
Санкт-Петербургское УФАС России выявило картель на рынке благоустройства в Курортном районе. Пять компаний решили не сильно воевать за контракты.
Как сообщает ведомство 23 июля, нарушение закона о защите конкуренции выявлено в действиях ООО «СМЭУ-5», ООО «Квалитет», ООО «Дельтабалт+», ООО «Фортуна» и ООО «Илатан». Ранее на возможный картель указала прокуратура Курортного района. УФАС установило, что компании в 2017–2019 гг. приняли участие в 21 закупке на выполнение работ по благоустройству. Общая максимальная стоимость контрактов — 147 млн рублей, при этом снижалась она в ходе торгов не более чем на
У УФАС есть год, чтобы вынести участникам административные штрафы. Кроме того, материалы передадут в ГУ МВД, так как в действиях предприятий есть признаки преступления по ч. 1 ст. 178 УК РФ — ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами картельного соглашения.