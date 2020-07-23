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23.07.2020 12:02
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В благоустройстве Курортного района спрятался картель на 150 млн. С ним ознакомят и полицию

Санкт-Петербургское УФАС России выявило картель на рынке благоустройства в Курортном районе. Пять компаний решили не сильно воевать за контракты.

Как сообщает ведомство 23 июля, нарушение закона о защите конкуренции выявлено в действиях ООО «СМЭУ-5», ООО «Квалитет», ООО «Дельтабалт+», ООО «Фортуна» и ООО «Илатан». Ранее на возможный картель указала прокуратура Курортного района. УФАС установило, что компании в 2017–2019 гг. приняли участие в 21 закупке на выполнение работ по благоустройству. Общая максимальная стоимость контрактов — 147 млн рублей, при этом снижалась она в ходе торгов не более чем на 1 %. «Организации вели совместную предпринимательскую деятельность и участвовали в аукционах с одного ip-адреса, — сообщают антимонопольщики. — Работы в рамках выигранных госконтрактов картельщики также осуществляли сообща».

У УФАС есть год, чтобы вынести участникам административные штрафы. Кроме того, материалы передадут в ГУ МВД, так как в действиях предприятий есть признаки преступления по ч. 1 ст. 178 УК РФ — ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами картельного соглашения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Alkaline
Надо сразу банкротить, а то воспитаем умных ушлых игроков в тендеры.
piterez
Рублевский и вся королевская рать умели состряпать междусобойчик...
Печенеги и половцы
Если не картель, то это исключение из правил. А здесь, просто, тучи сгустились, над кем то
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