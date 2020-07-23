На проспекте Сизова открылась «чёрная полоса»: там уже несколько аварий за сутки. Утром 23 июля перекрёсток с проспектом Королёва забили двумя авариями.

«Сначала двое, а потом еще три автомобиля сошлись в двух ДТП на перекрёстке Королёва и Сизова», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что светофор здесь переключается без интервала, и торопливые водители ошибаются со временем.