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23.07.2020 11:57
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Сизова заколдовали: пять машин столкнулись там, где вчера бились трижды

На проспекте Сизова открылась «чёрная полоса»: там уже несколько аварий за сутки. Утром 23 июля перекрёсток с проспектом Королёва забили двумя авариями.

«Сначала двое, а потом еще три автомобиля сошлись в двух ДТП на перекрёстке Королёва и Сизова», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что светофор здесь переключается без интервала, и торопливые водители ошибаются со временем.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Вчера здесь было три ДТП, два из них — вечером в течение двух часов, рассказывали в той же группе, упоминая неисправный светофор. «Три аварии за день — это уже рекорд, — отмечали в комментариях. — Прям какой заколдованный перекрёсток».

Участники последней аварии оформлялись уже в ночи.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Бьются и на соседних перекрёстках. На пересечении Сизова и Парашютной улицы вчера перевернулся «Джип», ДТП попало на камеру. А сегодня на пересечении Сизова и Испытателей каршеринг отметил месяц с начала возобновления работы сервиса.

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Комментарии (1)

Михайло Потапов
Надо бы уже кого-то погон лишать за этот перекресток - аварии там постоянно.
Фазы разделить, заборы привести в порядок и просто камеры повесить конечно никто не догадается.
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