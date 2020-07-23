Сизова заколдовали: пять машин столкнулись там, где вчера бились трижды
На проспекте Сизова открылась «чёрная полоса»: там уже несколько аварий за сутки. Утром 23 июля перекрёсток с проспектом Королёва забили двумя авариями.
«Сначала двое, а потом еще три автомобиля сошлись в двух ДТП на перекрёстке Королёва и Сизова», — сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что светофор здесь переключается без интервала, и торопливые водители ошибаются со временем.
Вчера здесь было три ДТП, два из них — вечером в течение двух часов, рассказывали в той же группе, упоминая неисправный светофор. «Три аварии за день — это уже рекорд, — отмечали в комментариях. — Прям какой заколдованный перекрёсток».
Участники последней аварии оформлялись уже в ночи.
Бьются и на соседних перекрёстках. На пересечении Сизова и Парашютной улицы вчера перевернулся «Джип», ДТП попало на камеру. А сегодня на пересечении Сизова и Испытателей каршеринг отметил месяц с начала возобновления работы сервиса.