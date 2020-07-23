«Пежо», в котором под Петербургом погибла водитель, летел до дерева десятки метров. «Субару» в Выборге разворотило «морду»

«Дорожный инспектор» опубликовал фотографии с мест двух серьезных ДТП, произошедших ранним утром 23 июля во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти. Всего в них пострадали четыре человека, и один погиб.



Смертельная авария произошла на дороге Мяглово — Островки около половины шестого утра. Женщина на компактном автомобиле Peugeot 308 на левом закруглении дороги вылетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобилистка погибла на месте, двое ее пассажиров пострадали: у одного тяжелые травмы, у другого средние.