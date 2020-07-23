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23.07.2020 12:16
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«Пежо», в котором под Петербургом погибла водитель, летел до дерева десятки метров. «Субару» в Выборге разворотило «морду»

«Дорожный инспектор» опубликовал фотографии с мест двух серьезных ДТП, произошедших ранним утром 23 июля во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти. Всего в них пострадали четыре человека, и один погиб.

Смертельная авария произошла на дороге Мяглово — Островки около половины шестого утра. Женщина на компактном автомобиле Peugeot 308 на левом закруглении дороги вылетела в кювет и врезалась в дерево. Автомобилистка погибла на месте, двое ее пассажиров пострадали: у одного тяжелые травмы, у другого средние.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

На кадрах с места ДТП видно, что «Пежо» от поворота пролетел, «скосив» траву, несколько десятков метров, пока не врезался в дерево. У автомобиля повреждена передняя часть, но в салон ее не вмяло.

Последствия аварии в Выборге выглядят гораздо страшнее. Около 5 часов утра на Октябрьской улице города мужчина на кроссовере Subaru не справился с управлением уже на правом закруглении дороги. Машина съехала на левую обочину и врезалась в дерево.

Автомобилю буквально разворотило переднюю часть. Водитель «Субару» и его пассажир остались живы, но получили тяжелые травмы.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (2)

Asus
Да уж, теперь всю жизнь лечится и инвалидность. Стоило этого?
houspi
Машины купили, ездить не купили.
Соболезнования.
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