ВЦИОМ: 43 % россиян говорят, что им не хватает денег до новой зарплаты

Каждый десятый россиянин (10 %) регулярно оказывается в ситуации, когда деньги нужны сегодня, а до зарплаты еще несколько дней или больше. Каждый третий гражданин РФ (33 %) ждёт новую зарплату без рубля в кармане «время от времени». Об этом в четверг, 23 июля, сообщает ВЦИОМ.

Фото: ВЦИОМ

Очень редко сидят без денег до получки 39 % россиян, и только 17 % признались, что эта проблема с ними не случается никогда.

При этом больше половины россиян сталкиваются с необходимостью делать непредвиденные траты. 8 % от числа работающих россиян постоянно несут непредвиденные расходы, а 43 % «время от времени» тратят доходы сверх планов.

Фото: ВЦИОМ

Ещё 43 % вынуждены идти на непредвиденные расходы «время от времени». Каждый двадцатый россиянин (5 %) никогда не выбивается из ранее утверждённой сметы семейного бюджета.

Дважды в месяц получают деньги за свой труд 72 % россиян. Каждый десятый (11 %) видит оплату своего труда только раз в месяц.

Фото: ВЦИОМ

Каждый седьмой собеседник государственной службы социологии (15 %) не получает зарплаты регулярно, а «выплаты проводятся по факту выполненной работы».

«По результатам исследования была отмечена доля работающего населения, для которой потенциально могут быть интересны различные финансовые инструменты и решения, в том числе сервисы, связанные с управлением зарплатными средствами», — комментирует исследование на сайте ВЦИОМ представитель сервиса PayDay Анастасия Иванова.

Опрос был проведён по заказу сервиса PayDay 2 июля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В конце апреля ВЦИОМ сообщал, что 60 % россиян сохранили свои доходы на самоизоляции. Независимый от государства и признанный иноагентом «Левада-центр» тогда же сообщал, что это удалось только 8 % граждан РФ.



В середине июля ВЦИОМ рапортовал, что повышение НДФЛ поддерживают 63 % россиян.

Реальные доходы россиян впервые со времен дефолта упали на 8 %, сообщил 17 июля Росстат. Более 18,5 млн человек получают меньше прожиточного минимума.