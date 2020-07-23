ВЦИОМ: 43 % россиян говорят, что им не хватает денег до новой зарплаты
Каждый десятый россиянин
Очень редко сидят без денег до получки
При этом больше половины россиян сталкиваются с необходимостью делать непредвиденные траты.
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«По результатам исследования была отмечена доля работающего населения, для которой потенциально могут быть интересны различные финансовые инструменты и решения, в том числе сервисы, связанные с управлением зарплатными средствами», — комментирует исследование на сайте ВЦИОМ представитель сервиса PayDay Анастасия Иванова.
Опрос был проведён по заказу сервиса PayDay 2 июля 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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