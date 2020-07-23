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23.07.2020 10:21
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Луковоз-перевёртыш заткнул Народную улицу

ДТП на Народной улице утром 23 июля собрало пробку в сторону области.

У пересечения Народной с проспектом Большевиков столкнулись два автомобиля. Один отлетел в отбойник, а второй упал на бок – фургон, гружёный луком. Овощи частично высыпались на проезжую часть.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

«С утра не совсем проснулся, на видео перепутал координаты», - объясняет свою ошибку автор видео в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Из-за аварии выросла пробка длиной около 1,5 километра.

В целом загруженность дорог Петербурга, по данным «Яндекса», сейчас составляет обычные 3 балла, утренний максимум достиг 4 баллов, это тоже норма. Самое плотное движение утром зафиксировано на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр (7 баллов), Московском шоссе в центр (6 баллов), проспекте Энгельса и Большом Сампсониевском в центр (5 баллов). Четыре крупнейшие пробки были на КАД.

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