Начинать день с аварий с участием каршеринговых машин в Петербурге становится традицией. Сегодня, 23 июля, такое ДТП произошло на перекрёстке проспектов Сизова и Испытателей.

Столкнулись автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» и «Мерседес», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фото, кто-то из водителей двигался на запрещающий сигнал светофора. Повреждения не сильные, скорее всего, пострадавших нет.