Отметил месяц работы: каршеринг попал в ДТП в том же месте, где и в первый день возобновления сервиса
Начинать день с аварий с участием каршеринговых машин в Петербурге становится традицией. Сегодня, 23 июля, такое ДТП произошло на перекрёстке проспектов Сизова и Испытателей.
Столкнулись автомобиль сервиса «Яндекс.Драйв» и «Мерседес», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по фото, кто-то из водителей двигался на запрещающий сигнал светофора. Повреждения не сильные, скорее всего, пострадавших нет.
Автор поста называет этот перекрёсток злосчастным не случайно. За последний месяц только в «ДТП и ЧП» сообщали о четырёх авариях в этом месте. Любопытно, что ровно месяц назад, 23 июня, здесь же в ДТП попал другой автомобиль «Яндекс.Драйва» — столкнулся с инкассаторами. Это был первый день работы каршеринга в Петербурге после «коронавирусного» перерыва.