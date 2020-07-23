После взлома в Twitter на $120 тыс. хакеры получили доступ к сообщениям 36 известных аккаунтов

Хакеры, на днях взломавшие 130 популярных аккаунтов в Twitter, получили доступ к личным сообщениям 36 из них, сообщила техподдержка соцсети.

«Мы полагаем, что хакеры получили доступ ко входящим личным сообщениям до 36 из 130 подвергшихся атаке владельцев учетных записей, в том числе одного выборного должностного лица из Нидерландов», — цитирует сообщение ТАСС 23 июля. Других чиновников среди этих 36 нет.

Атака на твиттеры нескольких американских компаний и известных людей была совершена 15 июля. Взломали, в частности, аккаунты руководителя компании Amazon — богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, станет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. В их твиттерах появились посты с предложением перевести криптовалюту на определённый счёт, чтобы потом получить деньги обратно в двойном размере. Многие пользователи поверили. По данным Bloomberg, хакеры «заработали» более 120 тысяч долларов.