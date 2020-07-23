Коронавирусом за сутки заразились больше трехсот тысяч человек. В США болеют почти четыре миллиона

Общее число заразившихся коронавирусом превысило 15,2 миллиона человек в 188 странах мира. Данные по состоянию на 23 июля опубликовал университет Джонса Хопкинса.



По информации проекта, в мире заражены 15 227 535 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 320 тысяч, что можно назвать резким скачком. Днем ранее сообщалось о 203 тысячах новых инфицированных.



В США, которые идут на первом месте по количеству заболевших, коронавирус диагностировали почти у 4 млн человек. На втором месте Бразилия с 2,2 миллиона инфицированных. Индия (1,2 миллиона человек) на третьем месте. Россия (789,1 тысячи) на четвертой строчке.

