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23.07.2020 08:39
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Коронавирусом за сутки заразились больше трехсот тысяч человек. В США болеют почти четыре миллиона

Общее число заразившихся коронавирусом превысило 15,2 миллиона человек в 188 странах мира. Данные по состоянию на 23 июля опубликовал университет Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире заражены 15 227 535 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 320 тысяч, что можно назвать резким скачком. Днем ранее сообщалось о 203 тысячах новых инфицированных.

В США, которые идут на первом месте по количеству заболевших, коронавирус диагностировали почти у 4 млн человек. На втором месте Бразилия с 2,2 миллиона инфицированных. Индия (1,2 миллиона человек) на третьем месте. Россия (789,1 тысячи) на четвертой строчке.

За весь период пандемии скончались 623 375 инфицированных, более 8,6 миллиона человек выздоровели.

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Комментарии (2)

ivolga5
Фонтанка, хватит фейки распространять, если человек выздоровел, он уже не болеет!
если у 3970906 диагностирован, а 1210849 выздоровело, то болеют 2760057!
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