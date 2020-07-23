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23.07.2020 08:22
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Погиб один человек, пострадали четверо: два водителя в Ленобласти устроили одинаковые ДТП

Две тяжёлые аварии произошли сегодня в течение получаса в Ленинградской области. В обоих случаях водители не смогли войти в поворот дороги и врезались в дерево.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 23 июля около 5 часов в Выборге на Октябрьской улице, 2, по предварительной информации, 29-летний мужчина на «Субару» на правом закруглении дороги не справился с управлением и съехал на левую обочину. Остановило его дерево. Он сам и его 33-летний пассажир были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В 5:25 на 5-м километре дороги Мяглово – Островки (Всеволожский район) женщина лет 35 - 40 на вид, управляя «Пежо 308», на левом закруглении дороги съехала в левый кювет – и в дерево. Водитель скончалась на месте происшествия. Её 30-летний пассажир получил тяжёлые травмы, а 24-летняя пассажирка – травмы средней степени тяжести.

ГИБДД выясняет все обстоятельства этих аварий.

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