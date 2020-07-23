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23.07.2020 07:49
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«Письма в изолятор ему идут со всей России». Сенатор от Хабаровского края посетила СИЗО, чтобы узнать про условия содержания Фургала

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО №2, где содержится арестованный бывший губернатор региона Сергей Фургал, чтобы узнать про условия его содержания. Об этом она 23 июля рассказала в своем Instagram.

По словам Грешняковой, она воспользовалась своим правом сенатора и посетила следственный изолятор, где пообщалась с руководством учреждения, а также встретилась с уполномоченным по защите прав человека Татьяной Москальковой, после того, как она посетила Фургала и Николая Мистрюкова в Лефортово. Лично пообщаться с Сергеем Фургалом ей не удалось, поскольку на это требуется разрешение следователя.

«Не теряю надежды, что такая возможность мне представится», - написала Грешнякова и добавила, что в изолятор со всей России для Фургала идут письма. «Письма в изолятор ему идут со всей России. От руки составленные, а не по электронке», - рассказала сенатор.

Также сенатор планирует вылететь в Хабаровск, где почти две недели продолжаются несанкционированные акции протеста из-за ареста Фургала, чтобы лично пообщаться с митингующими.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
чтобы лично пообщаться с митингующими .... ?)))), ещё одну бросили под танк .... отсиживаясь в бункере.
Swift_5e4d8a276f5e8
.... и кстати, Кумарин ведь за такое-же сидит ....
---- Секрет ареста губернатора Фургала: деньги без политики
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Swift_5e4d8a276f5e8
..... не дошла ?, сенатору следователь не дал разрешения ?)))) ..... странно, у МК таких проблем не возникло ...
---- Арестованный Фургал, узнав о назначении Дегтярева, рассказал анекдот
"Мне бы кипятильник и расческу"
два дня назад в 12:38, просмотров: 769059 !!!
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