«Письма в изолятор ему идут со всей России». Сенатор от Хабаровского края посетила СИЗО, чтобы узнать про условия содержания Фургала
Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО №2, где содержится арестованный бывший губернатор региона Сергей Фургал, чтобы узнать про условия его содержания. Об этом она 23 июля рассказала в своем Instagram.
По словам Грешняковой, она воспользовалась своим правом сенатора и посетила следственный изолятор, где пообщалась с руководством учреждения, а также встретилась с уполномоченным по защите прав человека Татьяной Москальковой, после того, как она посетила Фургала и Николая Мистрюкова в Лефортово. Лично пообщаться с Сергеем Фургалом ей не удалось, поскольку на это требуется разрешение следователя.
«Не теряю надежды, что такая возможность мне представится», - написала Грешнякова и добавила, что в изолятор со всей России для Фургала идут письма. «Письма в изолятор ему идут со всей России. От руки составленные, а не по электронке», - рассказала сенатор.
Также сенатор планирует вылететь в Хабаровск, где почти две недели продолжаются несанкционированные акции протеста из-за ареста Фургала, чтобы лично пообщаться с митингующими.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. На выборах в 2018 году политик избирался от ЛДПР и победил соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. После ареста губернатора хабаровчане стали выходить на акции протеста с лозунгами: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор».