«Письма в изолятор ему идут со всей России». Сенатор от Хабаровского края посетила СИЗО, чтобы узнать про условия содержания Фургала

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО №2, где содержится арестованный бывший губернатор региона Сергей Фургал, чтобы узнать про условия его содержания. Об этом она 23 июля рассказала в своем Instagram.



По словам Грешняковой, она воспользовалась своим правом сенатора и посетила следственный изолятор, где пообщалась с руководством учреждения, а также встретилась с уполномоченным по защите прав человека Татьяной Москальковой, после того, как она посетила Фургала и Николая Мистрюкова в Лефортово. Лично пообщаться с Сергеем Фургалом ей не удалось, поскольку на это требуется разрешение следователя.

