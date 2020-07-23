По словам очевидцев, пожар произошёл около полуночи 23 июля по адресу проспект Королёва, 61. На первом этаже здания загорелось кафе с ограниченным, но весьма востребованным среди горожан ассортиментом. Огонь охватил точку по продаже шавермы. Как уточнили свидетели происшествия, на месте работают пожарные.

Как видно на опубликованном видео, местных жителей на время тушения эвакуировали из здания. Судя по всему, они покидали свои квартиры в спешке, выходя на улицу в домашних халатах и тапочках. Однако некоторые даже в суматохе не забыли и о любимых питомцах, прихватив их с собой в переносках.