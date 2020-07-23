«Атеизм пал». В конце дождливого дня в небе над Шушарами показались двойная радуга и «божий глаз»
Красочное атмосферное явление наблюдали жители Пушкинского района Петербурга вечером 22 июля. Фотографиями они поспешили поделиться с «Фонтанкой».
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«Сегодня в Шушарах двойная радуга и "божий глаз" среди туч. Иисус решил посмотреть своё творчество, атеизм пал», — описал увиденное читатель Денис.
автор фото читатель «Фонтанки» Денис
«Сегодня в Шушарах двойная радуга и "божий глаз" среди туч. Иисус решил посмотреть своё творчество, атеизм пал», — описал увиденное читатель Денис.
В Петербурге и его окрестности сегодня прошли ливни, грозы, а ветер местами усилился до 15 метров в секунду. Судя по прогнозу синоптиков, аналогичная погода ожидается в городе и завтра, 23 июля.