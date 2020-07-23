«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы
«Чайник», «кукурузина», «дом с НЛО» — кажется, в Петербурге разучились качественно и со вкусом ругать современную архитектуру. То ли дело раньше: какие метафоры, какой накал!
Предлагаем вам вспомнить, как в свое время горожане критиковали современные им постройки с помощью специального теста от «Фонтанки».
Какому сооружению досталось от критика Владимира Стасова, сказавшего: «Как все это ординарно, казенно, в общем расположении. Как все это пошло в отдельных формах. Богато и безвкусно, — приходит в голову каждому зрителю. В соборе.. посетитель будет как в тесном подвале».
«Зачем эта мрачная масса в нашем мрачном климате… Белый, с золотыми маковками букет к небесам был бы лучше». Это тоже о нем, только уже художник — Карл Брюллов.
Какое меткое прозвище дали Исаакиевскому собору петербуржцы XIX-го века?
«От … чертогов стали снимать леса… И тут-то пред очами петербуржцев предстал во всем блеске московский купец-толстосум. Богато, вычурно, претенциозно, и… непонятно. Не то дачный особняк, не то кондитерское произведение — только в громадном масштабе. Не дом, а каменный Пуд Пудыч, не знающий куда деваться со своими миллионами». О какой новостройке пишет газета «Петербургскiй Листокъ»?
«Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное». Что за безнадежная архитектура, по выражению поэта Иосифа Бродского, сейчас на месте Греческой церкви?
«Это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле петербургского пейзажа». Какое пятно не смог стерпеть в Петербурге художник и историк искусств Александр Бенуа?
Будущий главный архитектор Петербурга Лев Ильин настаивал, что это здание недопустимо — ведь оно будет перетягивать внимание от одного из главных городских соборов. Император не послушал и разрешил стройку. О чем шла речь?
«Конструкция … моста рациональна в техническом отношении, но его архитектурно-художественное решение нельзя назвать удачным». Какой мост так не нравился историку мостостроения и критику Александру Лунину?
«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы
К сожалению вы пока ничего не смыслите в петербургской архитектуре. Запомните: то, что сейчас кажется странным, через 100 лет может оказаться шедевром
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«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы
Вы знаете Петербург, но есть над чем работать. Срочно гулять и помните: то, что сейчас кажется странным, через 100 лет может оказаться шедевром
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«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы
Вы истинный петербуржец. Обсуждайте современную архитектуру и помните: то, что сейчас кажется странным, через 100 лет может оказаться шедевром