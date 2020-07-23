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23.07.2020 14:47
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«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы

«Чайник», «кукурузина», «дом с НЛО» — кажется, в Петербурге разучились качественно и со вкусом ругать современную архитектуру. То ли дело раньше: какие метафоры, какой накал!

Булла К.К.Мост Императора Петра Великого. После 1911 года
Булла К.К.Мост Императора Петра Великого. После 1911 годаФото: Мост Императора Петра Великого (Большой Охтинский мост) — Большеохтинский мост на Citywalls.ru

Предлагаем вам вспомнить, как в свое время горожане критиковали современные им постройки с помощью специального теста от «Фонтанки».

Какому сооружению досталось от критика Владимира Стасова, сказавшего: «Как все это ординарно, казенно, в общем расположении. Как все это пошло в отдельных формах. Богато и безвкусно, — приходит в голову каждому зрителю. В соборе.. посетитель будет как в тесном подвале».

«Зачем эта мрачная масса в нашем мрачном климате… Белый, с золотыми маковками букет к небесам был бы лучше». Это тоже о нем, только уже художник — Карл Брюллов.

Какому сооружению досталось от критика Владимира Стасова, сказавшего: «Как все это ординарно, казенно, в общем расположении. Как все это пошло в отдельных формах. Богато и безвкусно, — приходит в голову каждому зрителю. В соборе.. посетитель будет как в тесном подвале». <br /><br />«Зачем эта мрачная масса в нашем мрачном климате… Белый, с золотыми маковками букет к небесам был бы лучше». Это тоже о нем, только уже художник — Карл Брюллов.

Какое меткое прозвище дали Исаакиевскому собору петербуржцы XIX-го века?

Какое меткое прозвище дали Исаакиевскому собору петербуржцы XIX-го века?

«От … чертогов стали снимать леса… И тут-то пред очами петербуржцев предстал во всем блеске московский купец-толстосум. Богато, вычурно, претенциозно, и… непонятно. Не то дачный особняк, не то кондитерское произведение — только в громадном масштабе. Не дом, а каменный Пуд Пудыч, не знающий куда деваться со своими миллионами». О какой новостройке пишет газета «Петербургскiй Листокъ»?

«От … чертогов стали снимать леса… И тут-то пред очами петербуржцев предстал во всем блеске московский купец-толстосум. Богато, вычурно, претенциозно, и… непонятно. Не то дачный особняк, не то кондитерское произведение — только в громадном масштабе. Не дом, а каменный Пуд Пудыч, не знающий куда деваться со своими миллионами». О какой новостройке пишет газета «Петербургскiй Листокъ»?

«Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное». Что за безнадежная архитектура, по выражению поэта Иосифа Бродского, сейчас на месте Греческой церкви?

«Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное». Что за безнадежная архитектура, по выражению поэта Иосифа Бродского, сейчас на месте Греческой церкви?

«Это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле петербургского пейзажа». Какое пятно не смог стерпеть в Петербурге художник и историк искусств Александр Бенуа?

«Это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле петербургского пейзажа». Какое пятно не смог стерпеть в Петербурге художник и историк искусств Александр Бенуа?

Будущий главный архитектор Петербурга Лев Ильин настаивал, что это здание недопустимо — ведь оно будет перетягивать внимание от одного из главных городских соборов. Император не послушал и разрешил стройку. О чем шла речь?

Будущий главный архитектор Петербурга Лев Ильин настаивал, что это здание недопустимо — ведь оно будет перетягивать внимание от одного из главных городских соборов. Император не послушал и разрешил стройку. О чем шла речь?

«Конструкция … моста рациональна в техническом отношении, но его архитектурно-художественное решение нельзя назвать удачным». Какой мост так не нравился историку мостостроения и критику Александру Лунину?

«Конструкция … моста рациональна в техническом отношении, но его архитектурно-художественное решение нельзя назвать удачным». Какой мост так не нравился историку мостостроения и критику Александру Лунину?
FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы

К сожалению вы пока ничего не смыслите в петербургской архитектуре. Запомните: то, что сейчас кажется странным, через 100 лет может оказаться шедевром

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы

Вы знаете Петербург, но есть над чем работать. Срочно гулять и помните: то, что сейчас кажется странным, через 100 лет может оказаться шедевром

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

«Небывалое архитектурное уродство», или Давайте ругать современные здания как петербуржцы

Вы истинный петербуржец. Обсуждайте современную архитектуру и помните: то, что сейчас кажется странным, через 100 лет может оказаться шедевром

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Булла К.К.Мост Императора Петра Великого. После 1911 года
Булла К.К.Мост Императора Петра Великого. После 1911 годаФото: Мост Императора Петра Великого (Большой Охтинский мост) — Большеохтинский мост на Citywalls.ru

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Комментарии (9)

SSGHQ
Статейка демагогическая. И Пушкина и меня критикуют, а потому и я гений! Мнение двоечника, которого надо выпороть!
262190351
Что же нам делать, если Чайник похож на чайник, на Дом с НЛО и впрямь будто уселось НЛО, а кукурузина... ну, это эвфемизм, заменяющий описание, не принятое в приличном обществе.
krasnonosov
"Белый дом, белый дым, белый лед, суета.
Храмом стать не сумел, -
Архитектура - не та...
Мы глотаем надежду с толченным стеклом,
Мы лепили любовь, вышла баба с веслом..." (с) "ДДТ"
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