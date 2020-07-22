Вакцина помогла. Биржа в Нью-Йорке решила расти на новости о закупке США противоядия от COVID-19

Биржевые торги в Нью-Йорке 22 июля завершились ростом, инвесторов взбодрила новость о полномасштабной закупке властями США вакцины от нового коронавируса, которая пока ещё даже не пролша клинических испытаний

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,64%, до отметки 27 012,80. Индекс S&P 500 поднялся на 0,60% до отметки 3 276,82. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 28,77 пункта (0,27%), до 10 709,13.

Инвесторы позитивно отреагировали на информацию о том, что наметился прогресс в разработке вакцины от коронавируса", акции фармацевтической компании Pfizer выросли на 5,18% - до $38,59 за акцию - на фоне сообщений о контракте на сумму $1,95 млрд, в соответствии с которым США получат 100 млн доз вакцины после того, как она будет одобрена регулирующими органами, а впоследствии смогут приобрести еще 500 млн доз.

