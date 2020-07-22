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22.07.2020 23:28
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В Кронштадте Hyundai Solaris сбил 91-летнюю петербурженку. Возбуждено уголовное дело

Все обстоятельства смертельной аварии в Кронштадтском районе предстоит установить следователям. В ДТП погибла пожилая жительница Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, около двух дня 22 июля возле дома № 9/36 на Посадской улице в Кронштадте автомобиль Hyundai Solaris под управлением 29-летнего водителя сбил 91-летнюю петербурженку, когда та переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Светофором участок дороги не оборудован, уточнили в полицейском главке.

В результате аварии пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. Несмотря на попытки врачей её спасти, она скончалась от полученных травм.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится следствие.

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