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22.07.2020 23:13
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«Неправомерно и скорее абсурдно». Предприниматель Артем Маневич обжалует решение суда по долгам ООО «ВЭСТ»

Петербургский бизнесмен Артем Маневич намерен обжаловать решение суда о привлечении его к субсидиарной ответственности. Об этом он 22 июля сообщил «Фонтанке».

По его словам, инициатором этого судебного процесса выступил арбитражный управляющий, который ведёт процесс ликвидации компаний ООО «ВЭСТ» и ООО «ВЭСТ-КАПИТАЛ».

«Арбитражный управляющий действует согласно закону. Это его работа, не более того. Мое же личное право и моя главная задача - это в рамках существующего законодательства довести эту ситуацию до логического конца, а именно доказать, что никакой ответственности, в том числе субсидиарной у меня и быть не может», - заявил Маневич.

Он пояснил, что финансовое положение его фирм «ВЭСТ» и «ВЭСТ-КАПИТАЛ» ухудшилось после краха в 2015 году банка «Таврический», который хранил депозиты «Ленэнерго».

«ПАО «Ленэнерго» не смогло своевременно выполнить свои обязательства перед организациями ООО «ВЭСТ» и «ВЭСТ-КАПИТАЛ». В следствие чего и был запущен процесс банкротства со стороны кредитора, а именно ПАО «Сбербанк». В ноябре 2017 года все обязательства перед Сбербанком мною были выполнены», - рассказал бизнесмен. Он добавил, что поэтому считает вопрос о субсидиарной ответственности «неправомерным и скорее абсурдным» и намерен доказать это в суде.

Артем Маневич также известен как совладелец ГК «Город». Ранее ему принадлежали 70% холдинговой компании «Эра», которая достраивала объекты проблемного девелопера. По данным СПАРК, компания находится в стадии ликвидации с 26 декабря 2019 года. Сейчас она принадлежит Валерию Горбунову.

На вопрос корреспондента «Фонтанки», почему он покинул «Эру» (По данным СПАРК, это произошло в 2017 году), предприниматель ответил, что выполнил свою функцию по организации антикризисного управления. «Как результат, по прошествию менее чем полутора лет было сокращено количество обманутых дольщиков более чем в два раза, более двух тысяч семей получили ключи от своих квартир», - вспоминает Маневич. Он отмечает, что после этого участвовал в проекте в роли консультанта.

Напомним, последний объект ГК «Город» ввели в эксплуатацию в августе 2019 года.

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