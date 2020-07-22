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22.07.2020 23:01
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Минфин сказал, когда регионы получат ещё 200 млрд финансовой поддержки

Российские регионы получат в целом 300 млрд рублей для обеспечения устойчивости их бюджетов и компенсации снижения доходов, сообщает вечером 22 июля сайт министерства финансов РФ.

«Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Первая часть поддержки в 100 млрд рублей была перечислена в конце мая 56 регионам, которые столкнулись со снижением доходов уже в апреле на фоне пандемии.

Документ о второй части финансовой поддержки, как рассказали в Минфине, будет рассматриваться на ближайшем заседании правительства страны. После принятия решения, второй транш в объеме 100 млрд рублей в течение 3 дней будет направлен в 69 российских регионов, исходя из оценки снижения их доходов по итогам I полугодия 2020 года.

Третий транш, по данным ведомства, в объеме 100 млрд рублей будет направлен регионам осенью. В Минфине добавили, что методика его распределения будет дополнительно проработана, усовершенствована и представлена на рассмотрение в правительство.

«Для нас важно, в первую очередь оказать поддержку именно тем регионам, у которых произошло снижение поступлений доходов и имеющим большую долю первоочередных расходов, чтобы они могли эффективно исполнять принятые на себя социальные обязательства», - отметил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

В апреле президент России Владимир Путин предложил направить российским регионам 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости их бюджетов.

В конце июня он поручил направить на эти цели дополнительно еще 100 млрд рублей.

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