Минтруда РФ оценило количество упрощенно установивших инвалидность граждан в условиях пандемии
Около 155 тыс. россиян в 2020 году впервые установили инвалидность без посещения органов медико-социальной экспертизы, 385 тыс. граждан получили автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, сообщила 22 июля пресс-служба Минтруда.
«540 тыс. граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Он действует до 1 октября и полностью исключает личное участие гражданина. Освидетельствование проводится на основании медицинских документов…Порядка 155 тысяч человек – признаны инвалидами впервые, а 385 тысячам граждан – инвалидность продлена автоматически или на основании документов, переданных из медорганизаций сразу в МСЭ без личного участия заявителя», - говорится в сообщении.
Ранее Минтруд установил временный порядок прохождения медико-социальной экспертизы на время пандемии коронавируса, чтобы снизить число личных обращений инвалидов в органы МСЭ.
В пресс-службе рассказали, что при первичном установлении инвалидности ее группа и программа реабилитации определяются по медицинским документам, которые органы МСЭ получают из больниц. Также автоматически продлевается группа инвалидности детям-инвалидам, которые достигли 18 лет. Инвалидам, которым с 1 марта по 1 октября нужно было пройти освидетельствование, группа инвалидности автоматически продлилась на 6 месяцев, добавили в министерстве.