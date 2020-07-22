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22.07.2020 22:20
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Минтруда РФ оценило количество упрощенно установивших инвалидность граждан в условиях пандемии

Около 155 тыс. россиян в 2020 году впервые установили инвалидность без посещения органов медико-социальной экспертизы, 385 тыс. граждан получили автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, сообщила 22 июля пресс-служба Минтруда.

«540 тыс. граждан с инвалидностью воспользовались временным порядком прохождения медико-социальной экспертизы. Он действует до 1 октября и полностью исключает личное участие гражданина. Освидетельствование проводится на основании медицинских документов…Порядка 155 тысяч человек – признаны инвалидами впервые, а 385 тысячам граждан – инвалидность продлена автоматически или на основании документов, переданных из медорганизаций сразу в МСЭ без личного участия заявителя», - говорится в сообщении.

Ранее Минтруд установил временный порядок прохождения медико-социальной экспертизы на время пандемии коронавируса, чтобы снизить число личных обращений инвалидов в органы МСЭ.

В пресс-службе рассказали, что при первичном установлении инвалидности ее группа и программа реабилитации определяются по медицинским документам, которые органы МСЭ получают из больниц. Также автоматически продлевается группа инвалидности детям-инвалидам, которые достигли 18 лет. Инвалидам, которым с 1 марта по 1 октября нужно было пройти освидетельствование, группа инвалидности автоматически продлилась на 6 месяцев, добавили в министерстве.

https://mintrud.gov.ru/social/273

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