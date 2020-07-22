Не раньше нового года.ВОЗ сказала, когда население планеты начнёт массово вакцинироваться от коронавируса
Всемирная организация здравооханения сказала, когда население планеты начнёт массово вакцинироваться от коронавируса, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года.
По его словам, несмотря на прогресс в разработке вакцины против COVID-19, необходимо быть реалистичными относительно сроков ее получения. "При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года", - сказал Райан в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter ВОЗ 22 июля.
Live Q&A on #COVID19 with @DrMikeRyan and Dr @mvankerkhove! #AskWHO https://t.co/nWb5ePZD7n— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 22, 2020
Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине. "Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", - сказал Райан.