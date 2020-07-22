Не раньше нового года.ВОЗ сказала, когда население планеты начнёт массово вакцинироваться от коронавируса

Всемирная организация здравооханения сказала, когда население планеты начнёт массово вакцинироваться от коронавируса, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года.



По его словам, несмотря на прогресс в разработке вакцины против COVID-19, необходимо быть реалистичными относительно сроков ее получения. "При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года", - сказал Райан в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter ВОЗ 22 июля.