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22.07.2020 21:36
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Не раньше нового года.ВОЗ сказала, когда население планеты начнёт массово вакцинироваться от коронавируса

Всемирная организация здравооханения сказала, когда население планеты начнёт массово вакцинироваться от коронавируса, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года.

По его словам, несмотря на прогресс в разработке вакцины против COVID-19, необходимо быть реалистичными относительно сроков ее получения. "При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года", - сказал Райан в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter ВОЗ 22 июля.

Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине. "Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", - сказал Райан.

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