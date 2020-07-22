США заказали 100 млн доз вакцины от коронавируса у производителей ФРГ. И готовы купить ещё полмиллиарда

Власти США разместили заказ на 100 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия), сообщает сайт BioNTech 22 июля.

«Правительство США разместило первоначальный заказ на 100 миллионов доз за 1,95 миллиарда долларов и может приобрести до 500 миллионов дополнительных доз», - говорится в сообщении.

Американцы получат вакцину бесплатно в соответствии с обязательством правительства США о бесплатном доступе к вакцинам COVID-19, добавлено в нём.

«Мы стремимся сделать невозможное возможным, неустанно работая над разработкой и производством в рекордно короткие сроки безопасной и эффективной вакцины, чтобы помочь положить конец глобальному кризису в области здравоохранения», - сказал Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer. - Мы заранее приняли решение начать клиническую работу и крупномасштабное производство на свой страх и риск, чтобы гарантировать, что продукт будет доступен немедленно, если наши клинические испытания окажутся успешными и будет выдано разрешение на экстренное использование. Для нас большая честь участвовать в этих усилиях по обеспечению американцам доступа к защите от этого смертельного вируса».